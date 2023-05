Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Geinsheim kommt dem Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga Südwest, Staffel Ost, immer näher. Am Sonntag gewann der SVG in der Abstiegsrunde beim bis dahin punktgleichen VfL Fortuna Finthen mit 4:1. Stürmer Philipp Hirth erzielte bereits in der dritten Minute das 1:0.

Herr Hirth, der SV Geinsheim nahm aus der Hauptrunde nur vier Punkte mit in die Abstiegsrunde. Darauf folgten vier Siege in fünf Spielen. Was sind die Gründe für die jüngste Erfolgsserie?

Woran