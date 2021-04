Zwei Siege, acht Treffer, bei einem Spiel im Rückstand faktisch Tabellenplatz eins – Spielleiter Andreas Anslinger ist mit dem Saisonauftakt der TSG Deidesheim in der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt rundherum zufrieden. Der beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildete Neuzugang Nino Schlosser ist ein „Glücksgriff“.

„So haben wir uns den Start auch vorgestellt, das ist unser Anspruch. Die Leistung stimmt, die Ergebnisse stimmen, in der Mannschaft stimmt es, der Trainingsbesuch stimmt.“ Andreas Anslinger, der den Wiederaufstieg in die Fußball-Bezirksliga vorsichtig als Wunschziel ausgibt, hat mit der als Favorit gehandelten TSG Platz eins in der Staffel West im Visier. „Mit unserem verstärkten 18-Mann-Kaders muss das erreichbar sein.“ Wenn die Mannschaft hoch stehe, müsse sie in der Rückwärtsbewegung allerdings noch cleverer agieren, kritisiert der Fußball-Chef aber auch Fehler und drei unnötige Gegentore. Im Heimspiel gegen den noch sieglosen Aufsteiger TuS Diedesfeld (Sonntag 15 Uhr) steht deshalb für Trainer Danko Boskovic die Stabilisierung der Abwehr im Vordergrund. Für Andreas Anslinger gilt der spielende Trainer „nach wie vor als unverzichtbare Säule“. Nach dem Erwerb der Trainer-A-Lizenz waren Boskovic Ende letzten Jahres einige Anfragen und Angebote ins Haus geflattert. „Doch er ist bei uns geblieben, und darauf sind wir stolz“, betont Anslinger.

Ex-Teufel als Glücksgriff

Großen Anteil am gelungenen Saisonauftakt der TSG hat der 20-jährige Neuzugang Nino Schlosser, der fünf Jahre beim 1. FC Kaiserslautern im Nachwuchs-Leistungszentrum „Rote Teufel“ auf dem Fröhnerhof ausgebildet wurde und Oberliga-Erfahrung mitbringt. „Ein Glücksgriff für uns mit einem Riesenpotenzial. Er passt auch als Mensch und Kamerad zu uns“, lobt Anslinger den 1,68 Meter großen Flügelstürmer, der im Sommer vom FV Dudenhofen zur TSG stieß und problemlos einen Stammplatz eroberte.

„Seit Kindheit steht bei mir Sport und Fußball im Mittelpunkt“, erzählt der noch bei seinen Eltern in Lachen-Speyerdorf lebende Stürmer. Als Bambini kickte er schon in Deidesheim, dann bei der SG Mußbach, bevor er bei einem Hallenturnier von Spähern für den FCK entdeckt und geworben wurde. Seine Eltern leisteten für den kleinen Nino fortan ein Mammutpensum und kutschierten ihren Sprössling fünf Jahre lang viermal pro Woche vom Wohnort Neustadt zum Training auf den Fröhnerhof und zusätzlich zu den Spielen seiner Mannschaft. „Ohne ihre Hilfe und Unterstützung wäre mir damals diese besondere Fußball-Ausbildung beim FCK nicht möglich gewesen“, ist Schlosser dankbar für die Opferbereitschaft von Mama Andrea und Papa Marko, der früher selbst bei der SG Mußbach kickte. Ninos jüngerer Bruder Luca dagegen hat nach anfänglicher Begeisterung mit dem runden Leder nichts mehr am Hut.

Ziel ist die Bezirksliga

Später spielte der talentierte Nachwuchskicker, der gerne seine Freizeit im Fitnessstudio verbringt, bei Phönix Schifferstadt und mit dem FC 09 Speyer in der A-Jugend-Regionalliga, in Speyer traf er 15-mal. Dennoch sieht sich der antrittsschnelle Flügelstürmer eher als Assist - und Flankengeber denn als Torjäger. „Weil ich einfach mehr spielen und Einsätze wollte bin ich aus Dudenhofen weg“, begründet Nino Schlosser seinen Wechsel nach Deidesheim, wo er viele Freunde wieder traf. Beim FV Dudenhofen sah Schlosser kaum Entwicklungschancen, kam zuletzt auf 15 Oberliga-Einsätze.

Schlosser arbeitet als Maler bei der Firma Schleifer in Neustadt. Ihm fiel die Integration im neuen Verein sehr leicht, weil er viele Mitspieler aus früheren Zeiten kennt. „Ich wurde toll aufgenommen, fühle mich außerordentlich wohl hier. Das Fußballspielen macht wieder richtig Spaß“, berichtet Nino Schlosser. Er möchte mit der TSG Deidesheim „unbedingt in die Bezirksliga aufsteigen“.