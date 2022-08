Nauwid Amiri, der vor Rundenbeginn zum Fußball-Verbandsligisten TB Zeiskam gewechselt ist, ist zum VfB Haßloch zurückgekehrt.

Er hatte im Landesliga-Spiel gegen Viktoria Herxheim bereits seinen ersten Einsatz. Darüber informiert VfB-Pressesprecher Helmut Scheurer. Nauwid konnte aus beruflichen Gründen den Trainingsaufwand beim Verbandsligisten nicht mehr bewältigen. Er managt seinen jüngeren Bruder Nadiem Amiri, der beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen spielt.

So bat Nauwid Amiri den Sportlichen Leiter des VfB, Willi Grässer, ob er ihn wieder zum VfB holen könne. Grässer nahm mit Zeiskam Kontakt auf. Der TB hatte keine Einwände und gab dem Spieler gegen eine geringe Aufwandsentschädigung die Freigabe für den VfB Haßloch, mit dem Nauwid in der vergangenen Saison in die Landesliga aufgestiegen war. Nauwid wird am Samstag allerdings nicht für den VfB in Alzey spielen, da er bei seinem Bruder Nadiem in Leverkusen ist. Bayer spielt gegen die TSG Hoffenheim.