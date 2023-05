Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1. FC Magdeburg sicherte sich vorzeitig die Meisterschaft in der Dritten Liga und steigt in die Zweite Fußball-Bundesliga auf. Mittendrin ist Jan Luca Schuler. Der 23-Jährige aus Meckenheim ist zweitbester Torschütze seiner Mannschaft. Er hofft nun, dass sein Ausbildungsverein auch den Weg in Liga zwei schafft.

Da gab es kein Halten mehr: Als um 15.51 Uhr am Sonntag der Unparteiische Tom Bauer aus Mainz die Partie des 1. FC Magdeburg gegen den FC Zwickau in der mit 26 340 Zuschauern ausverkauften MDCC-Arena