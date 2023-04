Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Haßlocher Max Barthel (25) nahm man überregional bisher nur als Fußball-Schiedsrichter zur Kenntnis. Inzwischen ist er auch als Trainer tätig und betreut in dieser Saison die C-Junioren der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch. Mit den Jungen führt er die Tabelle der Landesliga Vorderpfalz an. Am vergangenen Samstag im Achtelfinale um den Verbandspokal musste der Haßlocher als Coach seine erste Niederlage hinnehmen.

Die JSG verlor zu Hause gegen Bad Kreuznach/Planig mit 4:6 nach Elfmeterschießen. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Doch ist der Trainer gar nicht