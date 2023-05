Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von wegen, ein Fußball-Spiel dauert 90 Minuten. „Wir sind in der Regel schon zwei Stunden vor dem Anpfiff da“, erzählt Klaus Schall, der während des Heimspiels des SV Geinsheim in der Fußball-Landesliga Ost, Staffel Süd, gegen Spitzenreiter FSV Offenbach ehrenamtlich am Getränke- und Essensausschank hilft. Und nach dem Schlusspfiff „kommen noch zwei Stunden hinzu“, ergänzt sein Bistrokollege Holger Oehne. Um es gleich vorwegzunehmen: Vom Spiel selbst bekommt vom Bistroteam „grundsätzlich niemand etwas mit“.

Hubert Appel erzählt, dass sie dort „nur die Durchsagen hören“. So sind die Helfer zumindest darüber informiert, dass ihr Team