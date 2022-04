Kevin Rüger, Stürmer des TuS Niederkirchen, erzielte beim 4:0-Sieg seiner Mannschaft bei der SG Mußbach zwei Tore. So trug er entscheidend dazu bei, dass die Niederkirchener in der Aufstiegsrunde Nord/West der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt die Tabellenführung übernommen haben. Diese kann sich der bisherige Spitzenreiter TuS Maikammer aber heute, 19.30 Uhr, zurückerobern, wenn er sein Heimspiel gegen den TV Ellerstadt gewinnt.

Herr Rüger, vor einer Woche tat sich Niederkirchen gegen die SG Neidenfels/Lambrecht schwerer als erwartet. Hatten Sie deshalb einen so hohen Sieg in Mußbach erwartet?

Nein, mit solch einem deutlichen Sieg habe ich nicht gerechnet. Mußbach hat kein schlechtes Team. Ausschlaggebend war, dass unsere gesamte Mannschaft das gleiche Ziel vor Augen hat und konsequent verfolgt.

Dieses Ziel ist bekanntlich der Wiederaufstieg in die A-Klasse. Was spricht dafür, dass Sie es erreichen?

Unsere Chancen, dass wir am Ende oben stehen, sind nicht schlecht, aber die schweren Gegner kommen noch. Für uns sprechen Kameradschaft und Wille, alle Spiele zu gewinnen.

Sie belegen Platz zwei der Torschützenliste. Marcel Baumann vom TuS Maikammer, der vor Ihnen liegt, teilte mit, dass er diese Wertung gewinnen möchte. Ist das auch Ihr Ziel?

Mein Hauptziel ist der Aufstieg mit meiner Mannschaft. Mit mehr beschäftige ich mich zurzeit nicht.

Sie haben bereits zugesagt, auch in der kommenden Saison das TuS-Trikot zu tragen. Was war ausschlaggebend?

Ich fühle mich in Niederkirchen sehr wohl und möchte weiterhin ein Teil dieser Mannschaft sein.

Am Sonntag, 15.30, wird in Niederkirchen das Spitzenspiel gegen Maikammer angepfiffen. Ihre Prognose?

Maikammer verfügt über eine starke Mannschaft mit erfahrenen Spielern. Ich freue mich auf das Duell.

Interview: Thomas Dill-Korter