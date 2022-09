Über 100 Zuschauer kamen zum Hildenbrandseck, um sich das erste Verbandsligaspiel der Königsbacher Fußball-B-Junioren in der Vereinsgeschichte gegen den FK Pirmasens anzusehen. Einige rechneten mit einer zweistelligen Niederlage des TSV, wurden aber positiv überrascht.

Der Neuling aus Neustadts Norden machte es den favorisierten Südwestpfälzern sehr schwer und verlor nur mit 0:2. Während die Pirmasenser, welche die vergangene Saison als Tabellenführer der Abstiegsrunde der B-Junioren-Verbandsliga Südwest abgeschlossen hatten, von Anfang an die Initiative ergriffen, ließ TSV-Trainer Marcel Schöneberger seine Mannschaft defensiv agieren. Der FKP tat sich gegen das Königsbacher Abwehrbollwerk lange schwer. In der 20. Minute agierten die Gastgeber jedoch erstmals etwas unkonzentriert, was Owen Ayers prompt zur 1:0-Führung nutzte. Die Gäste agierten weiterhin offensiv, um eine schnelle Entscheidung herbeizuführen – lange ohne Erfolg. Den Königsbachern boten sich dadurch einige Konterchancen. Die beste Tormöglichkeit hatten sie nach einem Eckball, den aber der Pirmasenser Torwart Milan Junghans hervorragend abwehrte.

Am Sonntag in Schifferstadt

In Hälfte zwei verstärkten die TSV-Trainer die Offensive, aber ohne den gewünschten Erfolg. Ein Tor gelang auch nach der Pause nur den Gästen. Dieses erzielte der in der 54. Minute für Ayers eingewechselte Kevin Schmidt, indem er einen Foulelfmeter verwandelte. „Sowohl auf der kämpferischen als auch läuferischen Leistung unserer Mannschaft können wir aufbauen“, sagte Schöneberger nach dem Spiel. Ihre nächste Partie in der Verbandsligagruppe B bestreiten sie am Sonntag, 11. September, 11 Uhr, beim SV Phönix Schifferstadt.