In der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Junioren-Landesliga ist noch keine Entscheidung gefallen. In der Aufstiegsrunde der B-Junioren gilt der TSV Königsbach nun als großer Favorit.

In der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Junioren-Landesliga ist noch offen, wer als Meister in die Verbandsliga aufsteigen wird. Nach dem zweiten Spieltag ist keine der sechs Mannschaften ohne Punktverlust. Seit Samstag steht nur fest, dass der JFV Rhein-Haardt nicht mehr aufsteigen kann. Er verlor sein drittes Spiel.

Der TSV Königsbach hat den Vorteil, dass er in seinen drei restlichen Spielen Heimrecht genießt. Im ersten erwartet er am Dienstag, 19 Uhr, den FC Phönix Bellheim am Hildenbrandseck. Die dritte Partie des dritten Spieltags zwischen der JSG 1. FC 08/VfB Haßloch und TuS Altrip wurde auf den 11. Mai, 19.30 Uhr, verlegt.

Die B-Junioren des TSV Königsbach siegten bei der JSG Gäu mit 2:1 und führen die Tabelle der Aufstiegsrunde in der B-Junioren-Landesliga ohne Punktverlust an. Nino Mettbach traf zur 1:0-Halbzeitführung (26.), Lars Kullmann zum 2:0 (80.), bevor die JSG in der Nachspielzeit auf 1:2 verkürzte. „Das war auf dem engen Gommersheimer Acker ein harter Kampf. Mit drei Siegen aus drei Spielen sind wir jetzt der Topfavorit auf den Aufstieg. Wir nehmen diese Rolle gerne an“, sagte TSV-Trainer Marco Stoll.