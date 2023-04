Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-A-Junioren-Landesligist TSV Königsbach knüpfte am Donnerstagabend in einer gegenüber dem Vorjahr stark veränderter Formation an die Leistungen der vergangenen Saison an und schlug den JFV Rhein-Haardt mit 8:1. Das Team von TSV-Trainer Bodo Schulz startete furios und führte nach drei Minuten durch Tore von Aaron Hahn und Nils Ackel mit 2:0.

Danach leistete sich der TSV jedoch einige Fehler, wodurch die sowohl körperlich als spielerisch unterlegenen Gäste zu einigen Torchancen kamen. Eine davon nutzte Frederik Vogt