Als Hendrik Obenaus (22) im Auswärtsspiel des Fußball-Bezirksligisten 1. FC 08 Haßloch beim SV Weisenheim am Sand bereits in der 29. Minute ausgewechselt wurde, führten die Gastgeber aufgrund einer bis dahin desolaten Haßlocher Vorstellung mit 4:0. Am Ende gewannen sie mit 4:1. Der junge 08-Spieler nennt das Debakel und seine frühe Auswechselung einen Rückschlag.

Herr Obenaus, wie konnte es zu einer so schwachen Leistung zu Beginn kommen?

Das ist schwer zu sagen. Wir hatten uns als Mannschaft nach einer guten Trainingswoche deutlich mehr vorgenommen und hatten nach dem Aufwärmen ein gutes Gefühl. Aber wie es im Fußball oft so ist, wird man vom Gegenteil eingeholt.

Haben Sie nach dem Gegentreffer zum 0:4 noch an eine Wende geglaubt?

Im Fußball ist alles möglich. Und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass wir als Mannschaft einen Rückstand aufholen. Wir glauben immer an die Wende und bleiben ehrgeizig.

Ist es frustrierend gewesen, nach einer knappen halben Stunde schon ausgewechselt zu werden? Oder hatten Sie dafür Verständnis?

Sicher ist das für jeden jungen Spieler, der Spielpraxis sammeln möchte, ein Rückschlag, da man immer sein Bestes gibt. Aber wenn der Trainer anders zum Ziel kommen möchte, werde ich es akzeptieren, positiv nach vorne schauen, versuchen daraus zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Fußball hängt oft von der Tagesform ab.

Der Vorsprung auf den Tabellensechsten VTG Queichhambach erscheint mit sieben Punkten noch komfortabel zu sein. Glauben Sie, dass es in der Abstiegsrunde trotzdem noch einmal richtig eng werden kann?

Natürlich behalten wir als Mannschaft die tabellarische Situation immer im Blick. Wir werden weiterhin in jedem Training hart daran arbeiten, um den aktuellen Tabellenplatz zu halten und nicht in die rote Zone abzurutschen.

Interview: Thomas Dill-Korter