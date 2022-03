Am Wochenende beginnen in der Fußball-A- und B-Junioren-Landesliga Vorderpfalz die Auf- und Abstiegsrunden, bei denen alle Mannschaften – im Gegensatz zu den Aktiven – mit null Punkten starten.

Bei den A-Junioren haben sich sechs, bei den B-Junioren sieben Teams für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Die JSG 1. FC 08/VfB Haßloch und der TSV Königsbach sind in den Aufstiegsrunden beider Altersklassen vertreten. Bei den B-Junioren ist von den Teams aus der Region außerdem die JSG Gäu dabei. Ihr gehören auch die Jugendspieler des SV Geinsheim an.

Einfache Runde

Sowohl bei den A- als auch B-Junioren wird nur eine einfache Runde ausgetragen. Das bedeutet, dass in der A-Junioren-Landesliga Vorderpfalz nur noch fünf und in der B-Junioren-Landesliga Vorderpfalz lediglich sieben Spieltage angesetzt sind. Eine Mannschaft ist immer spielfrei.

Das erste Aufstiegsrundenspiel bestreiten die A-Junioren der JSG 1. FC 08 Haßloch/VfB Haßloch, die am Samstag, 13.30 Uhr, auf dem VfB-Gelände den JFV Rhein-Haardt empfangen. Der TSV Königsbach gastiert am Montag, 19.30 Uhr, beim 1. FC Rheinpfalz. Der trägt sein Heimspiel beim ASV Heßheim aus.

Haßlocher B-Junioren spielfrei

Während die Haßlocher B-Junioren zum Auftakt der Aufstiegsrunde spielfrei sind, trifft die JSG Gäu am Samstag, 16 Uhr, in Gommersheim auf den SV Rülzheim. Der TSV Königsbach gastiert am Sonntag, 11 Uhr, beim Ludwigshafener SC II, der ebenso wie der FSV Offenbach II und der FC Speyer 09 II auch als Meister nur dann aufstiegsberechtigt ist, wenn deren Erste Mannschaft den Aufstieg in die Regionalliga Südwest schaffen sollte.

Die C-Junioren-Landesliga Vorderpfalz beendet diese Saison übrigens mit einer normalen Rückrunde. Tabellenführer ist weiterhin die JSG 1. FC 08/VfB Haßloch, obwohl diese am vergangenen Samstag dem Vorletzten Ludwigshafener SC II zu Hause mit 1:2 unterlegen ist und dadurch die erste Punktspielniederlage dieser Runde hinnehmen musste.