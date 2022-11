Im Achtelfinale um den Fußball-Junioren-Verbandspokal Südwest gab es zwei Überraschungen: Sowohl B-Junioren-Landesligist JSG Haßloch als auch C-Junioren-Landesligist TSV Königsbach besiegte den Verbandsligisten Ludwigshafener SC.

Dass die Haßlocher B-Junioren den LSC besiegen würden, erschien ab der 18. Minute kaum noch möglich. Denn nach einer Rudelbildung sah einer ihrer Spieler die Rote Karte. Die Haßlocher verbrachten mehr als zwei Drittel der Spielzeit in Unterzahl.

Die Ludwigshafener waren wie erwartet technisch stärker als die JSG und hatten mehr Ballbesitz. „Ich habe den LSC bei dessen Pokalspiel gegen den JFV Ganerb beobachtet. Und konnte meine Mannschaft deshalb gut auf das 4-2-4-System einstellen“, erzählte Haßlochs Trainer Uwe Rudingsdorfer.

Biangas Weitschuss

In Unterzahl brachte Michael Bianga die JSG in der 30. Minute mit einem Weitschuss in Führung. „Nach der Pause gelang es uns zum Glück, die ersten 15 Minuten, in denen der Gegner richtig Druck machte, zu überstehen“, freute sich der JSG-Coach. Einen Schuss, den der JSG-Torwart nicht richtig einschätzte führte dann zum 1:1-Ausgleich (42.). Bei dieser Aktion verletzte er sich auch noch,

Bianga (54.) und Jakob Engel nach toller Vorarbeit von Luis Paulus (59.) sorgten jedoch für das 3:1. Ein indirekter Freistoß im eigenen Strafraum ließ die Gäste noch einmal auf 2:3 herankommen. Aber mit viel Kampfgeist verteidigten die zehn Haßlocher den knappen Vorsprung bis zum Ende der achtminütigen Nachspielzeit.

„Jetzt wollen wir unsere Siegesserie in der Landesliga fortsetzen und weiter in der Spitzengruppe bleiben“, verkündete Rudingsdorfer.

Frühe Attacken

Im C-Junioren-Verbandspokal überraschte der TSV Königsbach den LSC mit frühem Attackieren und gutem Zweikampfverhalten. In der achten Minuten erkämpften sich die Gastgeber auf diese Weise den Ball. Und das anschließende Dribbling schloss Rechtsaußen Lennard Schlichter mit dem Treffer zur 1:0-Führung ab. Danach waren die Königsbacher bis zur Pause besser als ihr höherklassiger Gegner und hätten das 2:0 erzielen müssen. Dies änderte sich in der zweiten Hälfte, in der die Ludwigshafener viel Druck machten. Sie wurden in der 39. Minute mit dem 1:1-Ausgleich belohnt. Dabei blieb es zum Schluss.

Entscheidung im Elfmeterschießen

Da die Verlängerung torlos blieb, musste ein Elfmeterschießen entscheiden, welches Team das Viertelfinale erreicht: Die fünf Königsbacher Henry Schmitt, Alexander Andres, Damien Vroegen, Leo Bock und Fabio Stalter trafen vom Punkt. Da TSV-Torwart Ayman Ibragim den ersten LSC-Schuss abwehrte, zogen die Königsbacher mit 6:4 in die Runde der letzten Acht ein. „Ich habe mit meinen Jungs nicht Elfmeterschießen trainiert und mich bezüglich der Schützen spontan entschieden“, verriet TSV-Trainer Marvin Gutsler.

Die Königsbacher B-Junioren schieden aus, denn sie verloren das verbandsligainterne Duell gegen den FSV Offenbach mit 1:6.