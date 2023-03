Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bezirksliga-Partie am Freitagabend zwischen Gastgeber VfB Haßloch und dem 1. FC 08 Haßloch dauerte länger als 90 Minuten. 13 Minuten vor Spielende fiel 08-Spieler Martin Berac in einem Zweikampf an der Torauslinie im eigenen Strafraum unglücklich und kugelte sich die Schulter aus. Die Partie wurde für 20 Minuten unterbrochen. Anschließend mussten sich beide Teams erst wieder aufwärmen.

Gastgeber VfB Haßloch kam während des gesamten Spiels nur zu einem Schuss aufs 08-Tor. Der aber führte zum einzigen Treffer des Abends. In der letzten Minute der ersten