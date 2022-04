Die JSG 1. FC 08/VfB Haßloch startete am Dienstagabend erfolgreich in die Aufstiegsrunde der Fußball-A-Junioren-Landesliga. Im Nachholspiel des ersten Spieltags schlug sie den JFV Rhein-Haardt mit 4:2.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase schloss David Lutz einen Haßlocher Angriff mit dem 1:0 ab. Bastian Malterer gelang das 2:0, dem Lutz nur zwei Minuten später mit einem platzierten Schuss aus etwa 15 Metern den Treffer zum 3:0-Halbzeitstand folgen ließ. Nach der Pause gelang den Gästen mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:3. Nach Vorlage von Ben Umealo Wells erhöhte Richard Nöthen auf 4:1. „Danach hätten wir weitere Tore schießen müssen. JFV-Torwart Lars Geister-Trecha war aber wirklich gut“, sagte JSG-Trainer Ingo Reich. Drei Minuten vor Schluss verkürzten die Gäste auf 2:4. Reich: „Der Anfang war holprig, aber erfolgreich. Für uns ist in der Aufstiegsrunde noch alles möglich.“

Am Sonntag, 17.30 Uhr, bestreiten die Haßlocher A-Junioren ihr zweites Heimspiel in Folge und erwarten auf dem Kunstrasen des VfB Haßloch den FC Phönix Bellheim. Der hatte zum Auftakt der Aufstiegsrunde in Altrip ein 3:3 erreicht. Die A-Junioren des TSV Königsbach, die ihr erstes Spiel beim 1. FC Rheinpfalz mit 0:5 verloren hatten, treten am Samstag, 16 Uhr, beim JFV Rhein-Haardt an (auf dem Kunstrasen des ASV Maxdorf).