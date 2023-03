Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der vergangenen Saison trafen Bezirksligist 1. FC 08 Haßloch und Landesligist SV Geinsheim in der ersten Runde um den Fußball-Verbandspokal Südwest aufeinander. In dieser Saison spielen sie in Runde zwei gegeneinander. Anpfiff zur Neuauflage dieses Klassikers ist am Sonntag, 17 Uhr, an der Adam-Stegerwald-Straße in Haßloch. Bezirksligist VfB Haßloch, der in der ersten Verbandspokalrunde ein Freilos hatte, absolviert seine Zweitrundenbegegnung zur gleichen Zeit beim Ligarivalen FC Lustadt.

Geinsheims Trainer Rudi Brendel sieht seine Mannschaft in Haßloch nicht als Favorit. „Wir waren zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs Tabellenletzter. Und 08 Haßloch hat