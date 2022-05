Die SpVgg. RW Speyer schuf sich im Hinspiel der Relegation zwischen den beiden C-Klasse-Zweiten um den Aufstieg in die Fußball-B-Klasse für das Rückspiel am Dienstag, 19.30 Uhr, an der Kuhweide eine hervorragende Ausgangsposition.

Die Mannschaft von Rot-Weiß-Trainer Massimo Giardina gewann beim FV 21 Haßloch nach lange ausgeglichenem Spielverlauf mit 4:0. „Dass ein Haßlocher Spieler in der 33. Minute nach einer Beleidigung die Rote Karte sah, war für uns natürlich optimal. Denn der Gegner hat eine wirklich gute Mannschaft“, sagte er. In dem deutlichen Erfolg sehe er aber auch eine Gefahr. „Das hohe Ergebnis kann dazu führen, dass man den Gegner im Rückspiel unterschätzt. Ebenso der Gedanke, dass uns jetzt ein Remis reicht.“ Haßloch habe nichts zu verlieren, könne mit einem 1:0-Sieg ein drittes Spiel erzwingen, „da das Torverhältnis nicht zählt“.

Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld erzielte Felix Harz per Kopfball das 1:0 für Speyer (50.). Zehn Minuten später verwandelte Terry Thomas einen Foulelfmeter zum 2:0, bevor Adnan Mujagic (75.) und Thomas (90.) jeweils einen Konter erfolgreich abschlossen.

Haßlochs Coach Manuel Herrmann wurde im Hinspiel von seinem Cotrainer Alexander Hagner vertreten, da er sich noch im Urlaub befand. Am Dienstagabend wird er im Rückspiel aber wieder für seine Mannschaft nach eigener Aussage selbst die Verantwortung übernehmen.