Vor allem in der Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, als die Weimarer Republik erstmals in der Geschichte die Hauptforderungen des Hambacher Fests vom 27. Mai 1832 vereinte – ein deutscher Einheitsstaat mit demokratischer Verfassung und einer schwarz-rot-goldenen Nationalflagge – gründeten sich viele Vereine, die auch heute noch existieren. So feiern zurzeit viele Clubs wie der FV 21 Haßloch ihr 100-jähriges Bestehen.

Pech hatten dabei die 1920 gegründeten Clubs, da deren Jubiläumsfeierlichkeiten coronabedingt im vergangenen Jahr fast sämtlich abgesagt werden mussten. In unserer Region waren davon auch der SV Geinsheim, der SV Herta Kirrweiler und TuS Maikammer betroffen.

In diesem Jahr freut sich der von Kommunisten und Sozialisten gegründete und deshalb 1933 von der nationalsozialistischen Regierung verbotene FV 1921 Haßloch über sein 100-jähriges Bestehen. Seine Mitglieder hofften auf etwas mehr Glück als die ein Jahr älteren Vereine. Längst hat aber auch der FV 21 fast alle Feierlichkeiten abgesagt. Das Aktiventurnier um den 3. Sauerhöfer-Cup soll jedoch vom 17. bis 24. Juli ausgetragen werden. Bei der Premiere vor zwei Jahren waren ausschließlich Mannschaften aus der A-, B- und C-Klasse dabei. Im vergangenen Jahr waren Verbands-, Landes- und Bezirksligisten unter sich, was auch überregionales Interesse an dieser Veranstaltung geweckt hat. Dieses Jahr waren die Haßlocher sogar mit einem Oberligisten in Verhandlung, um diesen zu einer Teilnahme am Jubiläumsturnier zu bewegen, erzählt FV-Trainer Manuel Herrmann. Allerdings habe dieser inzwischen abgesagt.

Mit Geinsheim und Haßloch

Das Teilnehmerfeld sei komplett. Aus der Region nehmen Landesligist SV Geinsheim und die beiden Bezirksligisten 1. FC 08 und VfB Haßloch teil, zudem erstmals Verbandsligist ASV Fußgönheim sowie der SV Phönix und der FSV Schifferstadt.

Herrmann hat dem zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs Tabellenvierten der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel Ost, bereits zugesagt, ihm weiterhin als Coach zur Verfügung zu stehen. Ansonsten gebe es zahlreiche Veränderungen, sagt er. Neuer Cotrainer sei Alexander Hagner. Torwarttrainer sei nun Benny Lautenbach. „Wir kennen uns aus einer früheren gemeinsamen Zeit beim 1. FC 08 Haßloch schon sehr gut“, erzählt Herrmann. Außerdem wolle der FV 21 mit Beginn der kommenden Saison wieder eine Zweite Mannschaft melden. Dies habe zur Folge, dass der Verein dann in zwei verschiedenen Staffeln der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt vertreten sei. Das Aufstiegsrecht hätte aufgrund eines 2019 vom Südwestdeutschen Fußballverband gefassten Beschlusses aber nur das Team, das als Erste Mannschaft gemeldet werde. Trainer der Zweiten Garnitur solle Thomas Dambach werden. Abgesehen von vier Akteuren, die sich wegen ihrer sportlichen Zukunft noch unschlüssig seien, hätten die restlichen Spieler für die Saison 2021/2022 zugesagt. Prominentester Neuzugang ist Nicolas Deimel (28), der vom Verbandsligisten SV Rülzheim zum FV 21 wechselt. Deimel, der sich sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld wohl fühlt, spielte vor seinem Wechsel nach Rülzheim für den 1. FC 08 Haßloch, die TSG Deidesheim, den VfL Neustadt und den VfB Iggelheim. „Meine Familie hat Vorrang vor dem Fußball“, begründet Deimel seinen Wechsel in die tiefste Spielklasse.

Frühere 08-Spieler

Beim Lokalrivalen 1. FC 08 haben neben Deimel auch schon folgende FV-Neuzugänge gespielt: Marques Sebastiao de Sousa plant nach einer fußballerischen Pause an der Fohlenweide ein Comeback. Ismail Sogla (22) trug zuletzt das Trikot der SG Mußbach. Justin Ochs kommt vom VfB Haßloch. Feyyaz Turan war wie de Sousa in der vergangenen Saison nicht aktiv und hatte zuvor außer bei den 08ern in Mußbach und Edenkoben gespielt. Kacper Liszka kehrt vom SV Erlenbach, dem Tabellenzweiten der A-Klasse Südpfalz, Staffel Ost, zum FV 21 zurück.

FV 21 setzt auf Abdul-FattahEbenfalls aus Erlenbach kommt mit Mohammed Abdul-Fattah (22) ein Stürmer, von dem man sich beim FV 21 viel verspricht. In den sieben bis zum Saisonabbruch absolvierten Punktspielen traf Abdul-Fattah sechsmal und belegt Platz drei der Torschützenliste. Vor seinem Wechsel in die Südpfalz spielte er für den ASV Fußgönheim in der Verbandsliga und für den FC Bienwald Kandel in der Landesliga. „Wir sind stolz, dass er sich trotz mehrerer Angebote aus höheren Klassen für uns entschieden hat“, freut sich Herrmann. Von A-Junioren-Verbandsligist Phönix Schifferstadt kommt Eren Duman (18).