Kim Stricklan, Torhüterin des Frauenfußball-Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen, hatte am Sonntagnachmittag im Spitzenspiel bei Tabellenführer 1. FC Saarbrücken weniger zu tun als erwartet. Trotzdem musste sie zwei Gegentore hinnehmen.

Frau Stricklan, was überwiegt bei Ihnen: die Freude über eine gute Leistung oder die Enttäuschung über die Niederlage?

Im gesamten Team überwiegt noch die Enttäuschung. Dennoch bin ich sehr zuversichtlich, dass im Laufe der Woche auch die positiven Aspekte dies Spiels in den Vordergrund rücken. Mit dieser Leistung können wir zuversichtlich dem kommenden Heimspiel gegen Bad Neuenahr entgegenschauen.

Hätten Sie die beiden Weitschüsse, die zu den beiden einzigen Saarbrücker Toren führten, verhindern können?

Beides waren Sonntagsschüsse. Beim ersten hätte ich nach näherer Betrachtung einen Schritt weiter hinten stehen müssen, aber beide Schüsse waren einfach gut. Dieses Glück hat uns leider auf der anderen Seite gefehlt.

Wirkt sich diese Niederlage, durch die der direkte Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga kaum noch realisierbar zu sein scheint, negativ auf die kommenden Aufgaben aus? Oder geht die Mannschaft trotzdem motiviert in die letzten sechs Punktspiele?

Die Motivation der Mannschaft ist ungebrochen. Wir wollen weiterhin das Bestmögliche erreichen.

Aufgrund der Personalprobleme setzte sich die Niederkirchener Innenverteidigung oft aus verschiedenen Spielerinnen zusammen. Fällt es Ihnen als Torhüterin schwer, sich darauf einzustellen?

In den vergangenen Spielen stand die Innenverteidigung recht konstant, und die Kommunikation klappt in den meisten Fällen auch ganz gut. Dass Jasmin Mackert jetzt auf der linken Außenverteidigerposition spielt, macht uns offensiv und defensiv stärker. In bin jedenfalls mit der Abwehrleistung in unseren zwei Spielen nach der Winterpause sehr zufrieden. Interview: Thomas Dill-Korter