Jasmin Mackert, Abwehrspielerin des Frauenfußball-Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen, krönte am Sonntag ihr erfolgreiches Comeback mit dem Treffer zum 4:1-Endstand gegen Mainz. Sie fehlte seit Saisonbeginn wegen einer Muskelverletzung, nahm Anfang Oktober langsam das Aufbautraining wieder auf. Ihre Mannschaft, jetzt Tabellendritter, tritt am Sonntag beim Spitzenreiter Saarbrücken an. Mackert rechnet mit einem umkämpften Spiel.

Frau Mackert, sind Sie inzwischen wieder völlig fit?

Ich bin schon zu 100 Prozent gesund, jedoch fehlt mir noch die Spielpraxis.

Kam es für Sie überraschend, dass Sie nicht auf Ihrer gewohnten Position als Innenverteidigerin, sondern auf der linken Seite eingesetzt wurden?

Ich