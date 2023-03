Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Kader des Frauenfußball-Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen sind zwei A-Nationalspielerinnen. Während die Tunesierin Jasmina Barhoumi jüngst beim enttäuschenden 1:1 des FFC gegen den SC Siegelbach die gesamte Spielzeit auf dem Platz verbracht hatte, fehlte Stürmerin Büsra Kuru. Sie bereitet sich bereits seit dem vergangenen Mittwoch mit dem türkischen Team auf die beiden im November noch anstehenden WM-Qualifikationsspiele vor. Im ersten davon trifft die Türkei am Freitag in Braunschweig auf Deutschland (16 Uhr, live im ZDF), im zweiten am 30. November in Mersin auf Israel.

Frau Kuru, wie ist die Stimmung in der türkischen Mannschaft?

Alle Spielerinnen sind glücklich, da unser Trainingslager gut verläuft. Wir trainieren