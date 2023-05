Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 287 Zuschauern unterlag Frauenfußball-Zweitligist 1. FFC Niederkirchen am Sonntag in der ersten DFB-Pokalrunde bei Mitaufsteiger RB Leipzig 0:2. Nach der Rückkehr aus Sachsen äußerte sich FFC-Spielerin Annika Fend im RHEINPFALZ-Gespräch zu der Niederlage und ihren Erwartungen an die Saison.

Frau Fend, war der Sieg Leipzigs Ihrer Ansicht nach verdient?

Ich denke, dass wir sehr gut mitgehalten haben und alles reingehauen haben. Die beiden Gegentore waren unglücklich.