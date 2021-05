Fast eine ganze Saison absolvieren die Zweitliga-Spielerinnen in rund zweieinhalb Monaten. Das ist zu viel für einen Amateurclub, findet der 1. FFC Niederkirchen. Seine Spielerinnen sind Ende März ohnehin nahezu chancenlos zum Saison-Neustart angetreten.

Die Spielerinnen des Frauen-Fußball-Zweitligisten 1. FFC Niederkirchen müssen die Zähne zusammenbeißen. Sie absolvieren ihre nahezu komplette Saison im Turbotempo bis 6. Juni seit dem Neustart am 21. März. Normalerweise wird von August bis Ende Mai gespielt. Fünf ihrer letzten sechs Saisonbegegnungen sollen die Niederkirchenerinnen innerhalb von 14 Tagen absolvieren. Vor vier Auswärtspartien in Folge gastiert am Sonntag, 11 Uhr, der FC Bayern München II beim FFC.

„Wir haben seit Ende März fünf Mittwoch-Spiele, unter anderem in München und in Ingolstadt“, erklärt FFC-Geschäftsführerin Anja Marx die Problematik. Von der Partie in München seien die Pfälzerinnen erst gegen Mitternacht zurückgekehrt. Marx: „Die Spielerinnen brauchen dafür zwei Tage Urlaub.“ Und die FFC-Fußballerinnen seien keine Profis. Heike Mackert, Mutter von FFC-Spielerin Jasmin Mackert, fragt per Mail den DFB: „Haben Sie überhaupt eine Vorstellung, wer in einer Zweiten Bundesliga Fußball spielt?“ Es seien junge Frauen, „die noch in die Schule gehen, einen Beruf ausüben, eine Ausbildung machen, damit sie später ihren Lebensunterhalt verdienen. Vom Fußball können sie sich nichts zum Essen kaufen“.

Unter Vorbehalt zugestimmt

Der Verein habe im Februar vor dem Neustart der Ende Oktober coronabedingt unterbrochenen Saison den Plänen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die Saison bis Anfang Juni komplett durchzuziehen, nur „unter Vorbehalt“ zugestimmt. Vor dem Spiel in München habe sie den DFB angeschrieben, danach noch einmal, erzählt Marx. „Vor dem München-Spiel hat der DFB uns empfohlen, mit Privatautos zu fahren, um die Ansteckungsgefahr bei zehn Leuten im Bus zu vermeiden.“ Auf die Belastung der Spielerinnen, selbst zu fahren, zu spielen und wieder selbst nach Hause zu fahren, sei der DFB nicht eingegangen. Auch sei die Frage nicht beantwortet worden, woher der Verein unter der Woche Fahrer für Privat-Pkw nehmen solle, damit die Spielerinnen nicht selbst am Steuer sitzen müssten. In einer zweiten Antwort habe der DFB stattdessen mitgeteilt, „wenn wir uns mit den Gedanken beschäftigten, nicht mehr spielen zu wollen, müssten wir uns mit den Folgen beschäftigen“. Grundsätzlich sei bei Nichtantreten eine Prüfung im konkreten Einzelfall durch die zuständigen Gremien erforderlich, teilt der DFB mit. Es könnten sich mögliche Rechtsfolgen gemäß Zulassungsvertrag sowie verbandsrechtliche Rechtsfolgen ergeben. Darüber hinaus können sich Rückforderungsansprüche aufgrund nicht vollständiger Vertragserfüllung beziehungsweise entgangener Leistungen ergeben.

18 Clubs haben zugestimmt

Die DFB-Pressestelle informiert zudem, der DFB habe nach dem neuerlichen Lockdown ab November 2020 ein an das Profikonzept angelehntes Hygienekonzept für die Zweite Frauen-Bundesliga ausgearbeitet. Hier sei ein Kompromiss zwischen bestmöglichen medizinischen Schutz aller Beteiligten und Umsetzbarkeit für die Vereine der 2. Frauen-Bundesliga vorgenommen worden. „Dass dies offenbar gelungen ist, zeigt sich dadurch, dass alle 18 Clubs der 2. Frauen-Bundesliga einstimmig einer Fortsetzung der Saison ab Ende März unter Einhaltung des Hygienekonzepts zugestimmt haben und seit Fortsetzung des Spielbetriebs keine größeren Infektionsübertragungen innerhalb der Mannschaften aufgetreten sind“, heißt es aus der DFB-Pressestelle. In dem Konzept werde die Anreise der Teams mit mehreren Bussen/Transportern als Grundsatz vorgegeben. Es sei nicht vorgeschrieben, dass Spielerinnen alleine im Pkw anreisen sollten. Bei Heimspielen und Training solle keine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. Im Hinblick auf die nach Fortsetzung der Saison geäußerten Bedenken wegen steigender Sieben-Tage-Inzidenzen in Deutschland sei die Anreise in Pkw als mögliche Option aufgezeigt worden. Die Abwägung zwischen praktischer Umsetzbarkeit und dem Wunsch nach höchstmöglichem Infektionsschutz liege beim jeweiligen Verein.

Zweieinhalb Wochen für Vorbereitung

Als der FFC unter Vorbehalt dem Fortsetzen der Runde zugestimmt habe, sei allen klar gewesen, dass die Mannschaft in der Zweiten Liga keine Chance haben werde bei nur zweieinhalb Wochen Vorbereitung. „In der Landesverordnung von Rheinland-Pfalz gibt es eine Ausnahmeregelung für die Erste, Zweite und Dritte Liga, um zu trainieren“, sagt Marx. Voraussetzung sei ein Hygienekonzept in der jeweiligen Liga. Marx: „Der DFB hat dies erst Ende Februar freigegeben.“ Mit den Folgen für die Niederkirchenerinnen, dass sie erst Ende Februar wieder trainieren durften. Andere Mannschaften hätten hingegen durchtrainiert. Am 21. März hatte der FFC seine erste Partie, die er mit 0:2 in Saarbrücken verloren hat. „Man sieht’s an unseren Spielen – die Gegentore sind meist immer in der zweiten Hälfte gefallen“, erklärt die Geschäftsführerin, warum die Spielerinnen ihr Leistungsvermögen nicht 90 Minuten lang aufrechterhalten können. „Wir haben deswegen gesagt, wir müssen nicht auf Biegen und Brechen siegen. Wir sehen die jetzigen Spiele als Vorbereitung auf die nächste Saison“, betont Marx.

Allen Vereinen der Zweiten Liga sei das Konzept nach Einarbeitung der Anmerkungen aus dem Ausschuss Frauen-Bundesligen am 21. Februar in einer Videokonferenz vorgestellt worden, informiert die DFB-Pressestelle. Das Präsidium habe die Implementierung des Hygienekonzeptes 2. Frauen-Bundesliga, Junioren-Bundesliga und DFB-Pokal Junioren final am 25. Februar beschlossen.

„Viel verlangt“

Wie der FFC denkt übrigens auch Taifour Diane, Coach des abstiegsbedrohten 1. FC Saarbrücken: „Das war keine gute Entscheidung vom DFB. Ich finde, dass das Programm viel von den Mädels verlangt, die arbeiten oder zur Schule gehen.“ Er ist sich zudem sicher: „Viele Vereine wollten nicht, dass die Saison zu Ende gespielt wird.“ Laut DFB hat sich aber kein anderer Zweitligist beschwert.

Heike Mackert wirft dem DFB vor: „Die Gesundheit der Frauen ist Ihnen egal.“ Der DFB wolle lediglich sein Ziel verwirklichen, wieder zur eingleisigen Zweiten Bundesliga zurückzukehren – wegen der Pandemie waren die Teams der ursprünglich eingleisigen Zweiten Liga in die Staffeln Nord und Süd eingeteilt worden.

Am Sonntag gegen München

Am Sonntag, 11 Uhr, ist der FC Bayern München II Gast beim FFC. Es ist Tradition, dass der Anpfiff bei Gastspielen der Münchenerinnen in der Pfalz an einem Sonntagvormittag erfolgt, damit diese nach der Rückfahrt nicht erst am späten Abend wieder in der bayerischen Landeshauptstadt eintreffen. Tradition ist aber auch, dass die zweite Garnitur des FC Bayern ein gern gesehener Gegner des FFC ist. Von den bisher neun Duellen verloren die Niederkirchenerinnen nur vier. Ungeschlagen blieben sie im Vorrundenspiel, als sie sich am 31. März dank einer bravourösen Abwehrleistung ein torloses Unentschieden erkämpften und den ersten von bisher zwei Punkten verbuchten.

Das Erfolgserlebnis vom Auswärtsspiel beim FC Bayern und die Leistungssteigerung in den beiden vergangenen Partien lassen FFC-Trainer Niko Koutroubis hoffen, dass sein Team auch im Rückspiel gegen die Bayern erfolgreich sein kann: „Unsere Defensive ist stabiler geworden, unser Angriff gefährlicher als zuvor. München wird sicherlich mit Respekt zu uns fahren.“

Bayern-Team unter Druck

Die Mannschaft von Bayern-Trainerin Nathalie Bischoff schlug am Donnerstag den 1. FC Saarbrücken mit 3:1 und verbesserte sich auf Tabellenplatz drei. Nur auf den ersten Blick scheint Bayern II damit den Ligaverbleib sicher zu haben. Der Vorsprung zum Drittletzten Eintracht Frankfurt beträgt aber nur fünf Punkte. Koutroubis: „Die Münchenerinnen sind zwar technisch versiert und benötigen im Aufbauspiel nur wenige Ballkontakte. Aber mit dem Druck, mit dem sie bei uns antreten, müssen sie erst einmal zurechtkommen.“ Da Frankfurt an Christi Himmelfahrt zu Hause Spitzenreiter 1. FC Köln mit 0:3 unterlag, beträgt der Rückstand des FFC zu den auf dem Relegationsplatz liegenden Hessinnen weiterhin zwölf Zähler.

Das Niederkirchener Trainerteam überlegt diesmal, der etwas angeschlagenen Annika Fend eine Pause zu gönnen, plant aber wieder Maileen Mößner und Alena Wolf ein. Die hatten zuletzt gefehlt.