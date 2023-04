Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Meckenheimer Jan Luca Schuler (21), dessen Fußball-Karriere 2002 beim TuS Niederkirchen begonnen hat, ist am Samstag in der 81. Minute in der Begegnung des FC Schalke 04 bei Borussia Mönchengladbach für Matthew Hoppe eingewechselt worden. Für Schuler, Schalker Talent aus der Knappenschmiede, war es ebenso der erste Einsatz in der Bundesliga wie übrigens auch für Matthew Hoppe. Nach seinem Debüt hofft der junge Stürmer aus Meckenheim nun auf weitere Einsätze in der obersten deutschen Spielklasse.

Herr Schuler, Sie wurden eingewechselt, nachdem der Mönchengladbacher Hannes Wolf zum 4:1-Endstand für die Gastgeber getroffen hatte. Für Schalke war zwischendurch nur Benito Raman als Torschütze zum 1:1 erfolgreich gewesen. Was war die Vorgabe von Ihrem Trainer Manuel Baum?

