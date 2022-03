Fußballer in Farben der Ukraine: Die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Menschen für die Not leidenden Menschen in der Ukraine machen im Sport nicht halt.

So ging der aus Meckenheim stammenden Fußball-Profi Jan Luca Schuler (unser Foto) bei seiner Rückkehr nach langer Verletzungspause in die Stammelf vom Spitzenreiter der Dritten Fußball-Liga, dem 1. FC Magdeburg, in den Farben der Ukraine auf das Spielfeld. Normalerweise treten die Magdeburger in Blau-Weiß an. Auf Initiative des Vereins und der Mannschaft liefen er und seine Mitspieler im 1:1 geendeten Derby gegen den Halleschen FC in blauen Trikots und gelben Hosen auf, um sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. Ganz nach dem Motto „Vereint in den Farben – vereint in den Werten“. Er habe in der Schule im Fach Geschichte gelernt, „dass Krieg Leid bedeutet, Hass und Elend. Und dass es keinen Krieg geben darf“, sagt Jan Luca Schuler.