Nach seiner Flucht aus Georgien ist Tengo Kharchiladze mit einer Plastiktüte voller Sportsachen zum Training des 1. FC 08 Haßloch gekommen. An die Zeit im Großdorf erinnert er sich gerne. Weil er für die Bezirksliga zu gut war, wollte sein einstiger Trainer Goran Barisic ihn Probetrainings bei Waldhof Mannheim und in Sandhause absolvieren lassen. Doch durfte Kharchiladze Rheinland-Pfalz nicht verlassen.

Am ersten Rückrundenspieltag der Abstiegsrunde empfängt Fußball-Bezirksligist 1. FC 08 Haßloch am Sonntag, 15.30 Uhr, den SC Bobenheim-Roxheim an der Adam-Stegerwald-Straße.