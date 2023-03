Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt scheint das Rätsel um den Blumenstrauß für Fußball-Weltmeister Fritz Walter endgültig gelöst. Und auch ein Missverständnis ist geklärt. Wir blicken noch einmal zurück auf den 29. April 1959. Die Fußballer des 1. FC Kaiserslautern, in seinen Reihen der Weltmeister Fritz Walter in einem seiner letzten Fußballspiele, waren zu einem Freundschaftsspiel nach Neustadt gekommen. Im Stadion in der Sauterstraße haben sie den damaligen Oberligisten VfL Neustadt mit 8:2 geschlagen.

Vor dem Anpfiff hat Fritz Walter Blumen erhalten. Die RHEINPFALZ war davon ausgegangen, dass ein kleiner VfL-Fußballer den Strauß im Beisein von Oberbürgermeister