Carsten Klein, seit Saisonbeginn Trainer der ersten Fußballmannschaft des TSV Königsbach, teilt mit, dass er auch in der kommenden Spielzeit als Coach des derzeitigen Tabellensechsten der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel Nord, tätig sein werde. Neuer Co-Trainer werde Gunnar Faber, der zur Zeit in dieser Funktion bei den A-Junioren des TSV gute Arbeit leiste. „Gunnar hat mich bisher schon unterstützt und wird dann offiziell mein Assistent. Mit ihm und unserem Sportlichen Leiter Dierk Moser habe ich dann weiterhin zwei Menschen an meiner Seite, mit denen es sehr gut funktioniert“, informiert Klein. Faber werde parallel weiterhin Co-Trainer von Bodo Schulz, dem Coach der Königsbacher A-Junioren, bleiben. „Bodo Schulz, der mit seiner Mannschaft als Aufsteiger die Tabelle der A-Junioren-Landesliga Vorderpfalz anführt, bin ich sehr dankbar. Ich freue mich schon sehr auf die im kommenden Sommer von den A-Junioren nachrückenden Spieler“, ergänzt Klein. Ziel des TSV Königsbach sei es, die Erste Mannschaft im Jahr 2022 ausschließlich aus Spielern der eigenen Jugend zusammenzustellen. „Zur Zeit sind es 14 von 26 aktiven Spielern“, sagt Klein. Sein Plan, mit dem er seine Tätigkeit am Hildenbrandseck aufgenommen habe, gehe jedenfalls bisher voll auf. Er blicke deshalb sehr positiv in die Zukunft.