Der Jubel war auf Seiten des Aufsteigers VfB Haßloch riesig, als Bastian Malterer drei Minuten vor Ende der Fußball-Landesliga-Partie zum 2:2 gegen den Gast SV Viktoria Herxheim ausglich.

Bei einem Freistoß habe Malterer am langen Pfosten des Herxheimer Tores gestanden, beschreibt VfB-Spielleiter Willi Grässer die entscheidende Szene: „Und mit dem Fuß hat er den Ball reingeschoben – ausgerechnet mit seinem schwachen rechten Fuß.“ Mit dem Unentschieden habe Haßloch nicht gerechnet, betont Grässer, denn Herxheim habe eine gestandene Landesliga-Mannschaft, habe die Partie in den ersten 20 Minuten dominiert. Nach 15 Minuten traf Mihai-Lucian Petrescu zum 1:0 für die Gäste.

Grässer: „Der VfB hat sich aber reingekämpft.“ Noch vor der Pause glich Kevin Klein zum 1:1 aus (32.). Luis Liebel brachte Herxheim vor knapp 200 Zuschauern erneut in Führung (57.), ehe Malterer zum 2:2 (87.) traf. „Wir hatten auch einen guten Torwart“, lobt Willi Grässer Schlussmann Frederik Tilger-Kuhn für dessen Paraden. Der Haßlocher Trainer Sebastian Schulz, gerade erst aus dem Urlaub zurückgekehrt, lobt sein Team: „Die kämpferische Leistung war überragend.“ Er habe sich mit dem Herxheimer Trainer unterhalten: Auch der habe gesagt, es sei ein gerechtes Remis.

Gute Schiedsrichter

Sebastian Schulz hebt aber auch die gute Leistung des Schiedsrichtergespanns Felix Reiser, Christoph Unckrich und Maximilian Merk hervor, „gerade in der Schlussphase, als es hektisch wurde“. Das Spiel sei robust gewesen, so Schulz, aber fair. Der VfB ist nun auf Platz drei der Landesliga-Tabelle geklettert. Jedoch ist die Verletztenliste der Haßlocher länger geworden. Waren vor der Partie gegen Herxheim die Innenverteidiger Dennis Klein und Daniel Schulz schon verletzt ausgefallen, musste nun in der zweiten Hälfte noch Soleiman Rostamzada mit Leistenproblemen vorzeitig das Feld verlassen. Am Samstag, 16 Uhr, tritt der VfB Haßloch beim Spitzenreiter SG RWO Alzey an.