Zweimal binnen zwei Jahren ist die SG Mußbach unter Trainer Lukas Neu von der C- in die A-Klasse aufgestiegen. Daniel Walter ist nicht nur Kassenwart und Jugendtrainer im Verein, er soll als Toptorjäger auch helfen, den Ligaverbleib zu schaffen. Nach dem am Samstag abgesagtem Saisonauftakt am Heidweg startet Mußbach jetzt in Hainfeld.

„Das weiß ich nicht genau. Jedenfalls war es lange vor meiner Zeit“ , antwortet Lukas Neu, der Trainer vom A-Klasse-Aufsteiger SG Mußbach, auf die Frage, wann der Verein zuletzt