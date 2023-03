Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwei Niederlagen in den beiden ersten Spielen nach dem Wiederaufstieg in die Fußball-A-Klasse Mitte schlug die SG Mußbach am Samstag Mitaufsteiger SV Gommersheim mit 4:1. Bei SGM-Torwart Marco Brechtel ist deshalb die Erleichterung groß. Trotz der Niederlagen geht er davon aus, dass die SGM in der A-Klasse bleibt.

Herr Brechtel, der Sieg gegen Gommersheim war deutlich. War er auch verdient?

Ja, der Sieg war auch in der Höhe verdient. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft