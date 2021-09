Andreas Hack ist neuer Trainer des Frauen-Fußball-Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen. Am Mittwochabend wird der 38-Jährige, der zuletzt Cotrainer beim Oberligisten FV Dudenhofen war, erstmals das FFC-Training leiten. Sein Cotrainer ist Sahin Yildirim. Beide haben früher in der A-Klasse den FV Berghausen trainiert. Hack war bereits 2012 Coach beim FFC Niederkirchen – der hatte seinerzeit noch in der Zweiten Liga gespielt.