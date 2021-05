Der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV) empfiehlt, die Mitte März wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Saison 2019/2020 frühestens ab 1. September fortzusetzen. Die Vereine sollen sich bis 4. Mai dazu äußern. Bei den Clubs in der Region kommt die Idee nicht gut an.

„Das ist ein Unding“, sagt Rudi Brendel, Trainer des Landesligisten SV Geinsheim, zum Vorschlag des SWFV. „Sollen die Spieler, die uns nach der Runde 2019/2020 verlassen, für uns die Saison zu Ende spielen? Und die Spieler, die zu uns kommen, bleiben in ihren alten Vereinen?“, fragt er sich. Der Geinsheimer Coach plädiert dafür, „die Runde zu kappen, und es gibt pro Liga nur einen Aufsteiger und keine Absteiger“. Er und der Vorstand des SVG hätten dem Verband bereits eine Stellungnahme geschrieben.

Ernst Hartmann, Sportlicher Leiter des TuS Niederkirchen, sieht es ähnlich: „Für mich wäre ganz wichtig zu wissen, wie es mit den für die kommende Saison verpflichteten Spielern aussieht. Dazu erwarte ich noch klare Aussagen des Verbands, außerdem wann dann die neue Runde beginnen soll.“ Er fände er einen Saisonabbruch besser. „Wir sind zwar Dritter der B-Klasse West und könnten noch in die A-Klasse aufsteigen, aber die SG Mußbach hätte den Aufstieg auch so verdient.“

„Vollstes Vertrauen in den Verband“

Mußbachs Trainer Lukas Neu kann mit der Entscheidung des SWFV grundsätzlich gut leben. „Natürlich begrüßen wir den Gedanken, die Saison sportlich beenden zu können, jedoch müssen auch die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Wenn man sie im September nicht vorfindet, hätte ich persönlich kein Problem damit, die Saison im März 2021 zu Ende zu spielen. Wir haben vollstes Vertrauen in den Verband. Man wird die richtige Entscheidung treffen“, sagt er.

Jürgen Hurrle, Vorsitzender des Bezirksligisten 1. FC 08 Haßloch, findet den Beschluss des SWFV nicht gut, möchte sich aber noch kein endgültiges Urteil erlauben. „Es wurde angekündigt, dass Einzelheiten nachgereicht werden. Das möchte ich abwarten“, sagt er.

Peter Ohlinger, Spielertrainer des A-Klasse-Schlusslichts TSV Königsbach, ist für einen Saisonabbruch. „Ich denke, dass es auch im September im Amateurfußball noch nicht weitergehen wird und sich deshalb die Planung der neuen Saison für die Vereine schwierig gestalten kann“, überlegt er. Ohlingers vom TSV bereits verpflichteter Nachfolger Carsten Klein findet, „man sollte im Amateur- sowie Jugendbereich die Runde da wieder starten, wo man sie unterbrochen hat, nur ein Jahr später“. Am 13. März 2020 sei die Runde unterbrochen worden. Klein: „Ich würde sie am 13. März 2021 weiterführen. So bleibt der Rhythmus bestehen.“

Viele Schiedsrichter gehören Risikogruppe an

Marc Hauck ist traurig, dass mit der Empfehlung des SWFV seine Tätigkeit als Spielertrainer der SG Forst/Ruppertsberg abrupt zu Ende geht. „Was bringt es jetzt, erst mal alles fünf Monate rauszuzögern? Wenn ein Impfstoff oder Medikament erst nächstes Jahr kommt, kann dieses Jahr nie und nimmer Amateurfußball betrieben werden. Die Infrastruktur ist dazu gar nicht ausgelegt. Abstände halten in viel zu kleinen Kabinen? Schiedsrichter sind größtenteils über 60 Jahre alt, gehören also zur Risikogruppe. Das passt hinten und vorne nicht. Für mich gibt es nur eins: Saisonabbruch. Den Tabellenführer aufsteigen lassen und keine Absteiger ...“

Nur Aufsteiger, keine Absteiger

Einfach ist es auch nicht für die Jugendtrainer. „Ich finde die Idee, die Saison im Herbst fortzusetzen, die bislang schlechteste von allen. Ich bin immer noch der Meinung, man sollte die laufende Saison abbrechen, die Mannschaften aufsteigen und keine absteigen lassen und im September, wenn möglich, die neue Runde beginnen. Was wir aber wohl alle endlich wollen, ist Klarheit und nicht so ein Hin und Her. Andere Sportarten haben es uns vorgemacht“, teilt Dennis Kindler, Coach des A-Junioren-Landesligisten JSG Haßloch, mit.

Überhaupt kein Verständnis für die SWFV-Idee hat auch Marco Stoll, der für den gesamten Jugendbereich des TSV Königsbach als Sportlicher Leiter zuständig ist. Er habe deshalb sofort per Mail dem SWFV seine Kritik vorgebracht. „Wenn Spieler weiterhin in jüngeren Mannschaften spielen müssen, ist das für deren Entwicklung nicht förderlich“, schreibt er unter anderem. Er sei für einen sofortigen Abbruch mit Aufsteigern, „aber keine Absteiger“.

Bodo Schulz, A-Junioren-Coach der JSG Weinstraße, sieht das Problem in der Motivation der Jugendlichen. „Mehr Aufsteiger und keine Absteiger wäre nach wie vor die beste Lösung gewesen. Andere Sportarten haben vorgemacht, wie das laufen kann“, betont er.

Abbruch besser, „als Spiele hinten rauszuschieben“

Helmut Scheurer hält zwar auch einen Saisonabbruch für „eine heikle Sache“. Der stellvertretende Vorsitzende des Fußball-Kreises Rhein-Mittelhaardt sagt aber auch: „Ich wäre nicht dagegen. Es ist besser, als die Saison so weit hinten rauszuschieben.“ Von Geisterspielen im Amateurfußball hält der Funktionär aus Haßloch gar nichts: „Die Vereine haben keine Einnahmen, aber Ausgaben“. Die Trikots müssten gewaschen, die Energie fürs Duschen oder fürs Licht müsse bezahlt werden. Zudem sei bei den meisten Amateurvereinen ohnehin genug Platz zum Zuschauen, da die Besucher selten in riesigen Mengen kämen. „Selbst bei uns beim VfB Haßloch mit rund 200 Zuschauern wäre genug Platz für alle mit dem nötigen Abstand“, überlegt Scheurer.