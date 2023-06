Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist schon eine Weile her, dass Fußballer des VfL Neustadt vor vollen Zuschauerrängen gespielt haben. Ebenso, dass ihr Gegner 1. FC Kaiserslautern geheißen und Weltmeister in seinen Reihen hatte. Einer davon, Fritz Walter, ist vor über 100 Jahren geboren worden. Die beiden ehemaligen VfL-Fußballer Günter Göhring und Kurt Staiger haben ganz persönliche Erinnerungen an ihn.

Tausende von Zuschauern bei einem Fußballspiel des VfL Neustadt. Eine vollgeparkte Sauterstraße, „obwohl damals noch gar nicht so viele Autos gefahren sind“.