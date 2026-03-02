Der abstiegsbedrohte SV Gommersheim sorgte mit dem 2:1-Sieg gegen Tabellenführer TuS Maikammer für eine faustdicke Überraschung in der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt.

Wir stellten TuS-Mittelfeldregisseur Jan Hellmann (24), der in Gommersheim wohnt, drei Fragen.

Wie erklären Sie sich diese Niederlage?

Unsere frühe Führung hätte uns eigentlich Sicherheit geben müssen. Die Platzverhältnisse waren alles andere als einfach. Unsere Spielstärke kam so nicht zur Geltung, wir mussten mit vielen langen Bällen agieren. Doch das soll keine Ausrede sein. Wir haben einfach nach Wiederanpfiff die Konzentration etwas schleifen lassen. Das hat Gommersheim ausgenutzt und war ab diesem Zeitpunkt die bissigere Mannschaft, die dieses Spiel auf keinen Fall verlieren wollte. Dennoch waren Möglichkeiten für einen zweiten Treffer da, doch die konnten wir nicht nutzen.

Sie spielen schon vier Jahre in Maikammer, wie geht es weiter?

Wir haben eine gute Infrastruktur, ein fachlich sehr kompetentes Trainerteam und ein Clubhaus mit ansprechendem Angebot an Speisen und Getränken. Deshalb sitzen wir häufig nach den Trainingseinheiten gemeinsam zusammen. Die Jungs unternehmen auch am Wochenende viel gemeinsam, das Mannschaftsgefüge ist absolut intakt. Ich habe in Maikammer alles, um mein Hobby mit Freude ausüben zu können. Deshalb habe ich keinen Grund zu wechseln und werde auch im kommenden Jahr für den TuS spielen.

Welche Ziele haben Sie?

Man muss sich nicht immer Ziele setzen, wenn man mit seiner aktuellen Situation zufrieden ist. Ich gehe sehr gerne meiner Arbeit als Werkzeugmechaniker bei der Firma Tenneco nach, habe angenehme Arbeitszeiten. Mit dem TuS sind wir zwar Tabellenführer, doch es gibt keinen Druck und keine explizite Zielvorgabe. In dieser Liga ist vieles möglich, das hat man ja am letzten Wochenende gesehen. Wir wollen jeden Sonntag eine gute Leistung zeigen und den Matchplan des Trainerteams umsetzen. Dann schauen wir einfach gegen Ende der Runde, was dabei rauskommt.