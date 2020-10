Einen Scheck in Höhe von 900 Euro haben die Fußballerinnen des 1. FFC Niederkirchen erhalten. Das Geld stammt aus der Sammelaktion der Sportjugenden in Rheinland-Pfalz, mit dem soziales Engagement von Sportvereinen unterstützt wird. Der 1. FFC Niederkirchen ist für sein Konzept „Fit fürs Leben“ belohnt worden, informiert die Sportjugend.

Ein Schwerpunkt des Frauen- und Mädchen-Fußballvereins 1. FFC Niederkirchen ist die Jugendförderung. Nahezu 50 Prozent der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, nur wenige Mitglieder sind älter als 26. Als Kooperationspartner der Aktion „Anpfiff ins Leben“ ist der Verein besonders in sozialen Bereichen sowie Schule und Beruf aktiv. Der Nachwuchs wird nicht nur sportlich geschult, sondern auch auf das Leben vorbereitet. Mit dem Projekt „Kids bewegen“ leistet der FFC zudem einen Beitrag, Bewegungsmangel bei Kindern entgegenzuwirken. Seit vielen Jahren bestehen Kooperationen mit dem örtlichen Kindergarten und den Grundschulen, um diese bei ihren zahlreichen Projekttagen zu unterstützen. Der Verein will die 900 Euro laut Sportjugend in neue Sportgeräte investieren. Der Förderbetrag stammt aus der Sammelaktion der rheinland-pfälzischen Sportjugenden.