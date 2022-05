Für den Frauenfußball-Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen steht am Sonntag das dritte von vier Heimspielen in Folge auf dem Programm. Um 17.30 Uhr trifft der FFC dabei am dritten Spieltag der Aufstiegsrunde auf den VfR Wormatia Worms.

Zunächst kommt es in Niederkirchen zum Wiedersehen mit Christian Vogelei, der in der vergangenen Saison Cotrainer des damaligen FFC-Trainers Niko Koutroubis war, danach in Worms zunächst die B-Juniorinnen übernommen hatte und im März als Nachfolger von Sven Jandura als Coach der Ersten Mannschaft präsentiert worden ist.

Mit ihr qualifizierte er sich am 3. April durch einen 3:1-Sieg gegen den SV Dirmingen als letzte Mannschaft für die Aufstiegsrunde der Regionalliga Südwest. Hier starteten die Wormserinnen mit einem 4:3-Erfolg gegen den Tabellenzweiten SC Bad Neuenahr. Am Sonntag kamen sie aber bei Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken böse mit 1:10 unter die Räder. Bereits nach der ersten Hälfte führten die Saarländerinnen mit 7:0. In der zweiten Verbandspokalrunde gab es eine 3:9-Heimniederlage gegen den TSV Schott Mainz. In der Tabellen haben die Niederkirchenerinnen einen Punkt mehr als Worms auf dem Konto.

Von Wormatia Worms kehrten vor dieser Saison Kathrin Becker und Sina Stortz zum FFC zurück. Beide werden aber am Sonntag gegen ihren Ex-Verein verletzungsbedingt nicht spielen können. Becker hatte in dieser Saison erst zwei Spiele, und Stortz hatte sogar nur einen 19 Minuten dauernden Kurzeinsatz. Die zuletzt fehlende Maileen Mößner ist nach abgelaufener Sperre wieder im Kader.

Inzwischen wurde das Viertelfinale des Verbandspokals Südwest ausgelost. Die Spiele sind bereits terminiert: Der 1. FFC Niederkirchen gastiert dabei am Dienstag, 11. Mai, 19.45 Uhr, beim SV Ober-Olm, dem Tabellenführer der Aufstiegsrunde der Verbandsliga Südwest.