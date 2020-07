Der 1. FC 08 Haßloch arbeitet inzwischen nicht nur mit dem VfB Haßloch, sondern auch mit der TuS Lachen-Speyerdorf zusammen. Mit Beginn der Saison 2020/2021 werden die Vereine in der Fußball-C-Junioren-Kreisklasse Rhein-Mittelhaardt mit einer gemeinsamen Mannschaft antreten.

Ausschlaggebend für die Kooperation ist laut Bernd Wagner, Leiter der Lachen-Speyerdorfer Fußballabteilung, dass eine Jugendspielgemeinschaft in jedem Jahrgang nur zwei Teams melden kann, die JSG 1. FC 08/ VfB Haßloch aber in der Altersklasse U15 inzwischen so viele Spieler hat, dass diese selbst in der zweiten Mannschaft nur selten eingesetzt werden können. 08-Trainer Belarmino Rodriguez, der in der vergangenen Saison zusammen mit Simon Mohr und Alex Kraus die Haßlocher D-Junioren betreut habe, sei schließlich auf die Idee gekommen, einige seiner bisherigen 08-Spieler mit einem Zweitspielrecht für einen anderen Verein auszustatten und habe deshalb mit Wagner Kontakt aufgenommen. „Nach mehreren Gesprächen, in die auch Torsten Quell, der Jugendleiter des 1. FC 08 Haßloch, eingebunden war, haben wir uns entschieden, dem Vorschlag zu folgen. Dies hängt auch damit zusammen, dass wir selbst nicht genügend Spieler hätten, um eine eigene Mannschaft melden zu können“, informiert Wagner.

Erfolgreiche C-Jugend

Trainiert und gespielt werde in Lachen-Speyerdorf. „Die Eltern der betroffenen Akteure haben die Entscheidung sämtlich mitgetragen, und die ersten Trainingswochen haben bereits gezeigt, dass sich die Haßlocher Spieler bei uns wohl fühlen“, bemerkte der TuS-Abteilungsleiter, der seine erfolgreichste Zeit als Fußballer beim FC 08 hatte und für den Haßlocher Traditionsclub von 1976 bis 1978 in der Südwestliga, damals die dritthöchste Spielklasse, aktiv war.

Bei den C-Junioren handelte es sich in der vergangenen Saison um den erfolgreichsten Haßlocher Fußball-Jahrgang. Die C 1 der JSG stieg als Meister der Kreisliga Rhein-Mittelhaardt in die Landesliga Vorderpfalz, die C 2 als Tabellenzweiter der Kreisklasse in die Kreisliga auf. Für das neue Team werde in der Kreisklasse der bisherige Trainerstab der D-Junioren des 1. FC 08 Haßloch zuständig sein.