Vorhang auf für die Neuauflage eines Klassikers in den Spielplan der regionalen Fußballbühne: Nur sieben Kilometer sind die Sportplätze des 1. FC 08 Haßloch und des SV Geinsheim voneinander entfernt. Aber erstmals seit 22 Jahren treffen die Mannschaften aus zwei der drei höchstklassigen Fußballvereine unserer Region am Mittwoch, 18.30 Uhr, in einem Pflichtspiel aufeinander.

Als Bezirksligist haben die 08er Heimrecht im Spiel der ersten Verbandspokalrunde. 22 Jahre gehörte der 1. FC 08 Haßloch der Verbandsliga Südwest an, 15 der SV Geinsheim,