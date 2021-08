Der 1. FC 08 Haßloch erreichte am Sonntag als einzige Mannschaft aus unserer Region die dritte Runde des Fußball-Verbandspokals Südwest. Während die 08er Landesligist SV Geinsheim zu Hause mit 4:0 besiegten, verlor der VfB Haßloch das bezirksligainterne Duell beim FC Lustadt mit 0:2.„Mann des Tages“ war am Sonntagnachmittag 08-Spieler Ibrahim Mastrorocco, der in der ersten Hälfte das 1:0 von Simon Haasis mit einem tollen Zuspiel von der linken Seite vorbereitete und dem nach der Pause ein Hattrick zum 4:0-Endstand gelang. „Mit so etwas konnte ich niemals rechnen“, zeigte sich der junge Haßlocher Linksaußen nach dem Abpfiff von der eigenen Leistung selbst verblüfft. Er war vor zwei Jahren von den eigenen A-Junioren zur Ersten Mannschaft gewechselt.

Die Geinsheimer machten es den Haßlochern allerdings auch leicht: Der SVG kam nur gefährlich vor das Haßlocher Tor, wenn sich die Gastgeber unnötige Ballverluste erlaubten. „Ich musste heute fünf Spieler ersetzen. Unser Kader hat einfach nicht die Substanz, um das kompensieren zu können. Das muss allen bei uns klar sein“, erklärte der Geinsheimer Trainer Rudi Brendel nach dem Schlusspfiff. „Das Ergebnis geht auf jeden Fall in Ordnung“, stellte er klar.

Auch 08 Haßloch nicht komplett

Die Haßlocher waren jedoch auch nicht komplett angetreten: Alleine Lukas Olbrich, Martin Berac und Till Willem fehlten urlaubsbedingt. Trotzdem ließ Trainer Ryan Allen den grundsätzlich im Mittelfeld gesetzten Jannis Faust zunächst einmal auf der Ersatzbank. Im Derby zeigte sich jedenfalls, dass der zweite Anzug der 08er besser sitzt als der der Geinsheimer. „Wir haben dezimiert diszipliniert dominiert“, brachte es Faust, der in den letzten Minuten doch noch mitmischen durfte, auf den Punkt.

Eine feste Größe könnte auch nach der Rückkehr der Urlauber Simon Haasis werden. Das zusammen mit Norman Kastl von den A-Junioren des FC Speyer 09 an die Adam-Stegerwald-Straße gewechselte Talent brachte seine Mannschaft nicht nur in Führung, sondern bereitete ebenfalls Mastroroccos zweites Tor mit viel Übersicht vor. Torwart Michael Lützel hatte bei seiner Rückkehr ins 08-Tor wenig zu tun.

So spielten sie

1. FC 08 Haßloch: Lützel - Walburg, Torben Hubach, Dietrich, Lambert (75. Faust) - Allen - Haasis (85. Obenaus), Lintz, Mastrorocco - Sahin (62. Kastl), Schneider.

SV Geinsheim: Johann - Keil (46. Nebel), Köhler (68. Kühn), Schindler, Schädler - Brendel, Linzenmeier, Krauß, Kästel - Michael Appel, Hirth.

Tore: 0:1 Haasis (25.), 0:2, 0:3, 0:4 Mastrorocco (54., 58., 89.); Gelbe Karten: Krauß, Brendel (beide Geinsheim); Beste Spieler: Haasis, Lintz, Mastrorocco - Schindler; Zuschauer: 200; Schiedsrichter: Heimgärtner (Berghausen)