Das Haßlocher Derby in der Bezirksliga ist in der Verlängerung. Nach dem Spiel zwischen VfB und 1. FC 08 ist der 08-Kapitän quasi in die Offensive gegangen. Online erzählt er von Beleidigungen, die er sich habe anhören müssen, als er verletzt auf dem Platz gelegen und auf den Krankenwagen gewartet habe. Seine bunte Kapitänsbinde spielt eine Rolle.

„Fußball vereint. Fußball bewegt. Doch Fußball ist mehr.“ Das schreibt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf seiner Internetseite. Er, der DFB, aber