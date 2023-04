Am Wochenende beginnt die 23. Saison in der Segelflug-Bundesliga. Der FSV Neustadt fliegt erneut in der Zweiten Liga und ist neben Absteiger SFV Mannheim einziger Teilnehmer aus dem Südwesten Deutschlands.

Es gilt, Wochenende für Wochenende über insgesamt 19 Runden 2,5 Stunden richtig schnell zu sein. Vier Streckenflug-Schenkel werden für dieses reine Kurzstreckenrennen gewertet, informiert Bernd Schwehm, Pressereferent des FSV Neustadt. Die Neustadter Mannschaft um Trainer Frank Schwertfeger mit seinen Assistenten Tobias Wendling und Reinhold Mallik ist startbereit. Groß ist zudem die Hoffnung des FSV, dass eine neue U25-Juniorenmannschaft den Verein erfolgreich repräsentieren wird.

In den vergangenen Jahren sei das Regelwerk leicht angepasst worden, sagt Schwehm. So sei der Zielkreis auf 40 Kilometer vergrößert worden. Habe ein Segelflugpilot mal den Mitwindschenkel zu weit ausgereizt und schaffe es nicht mehr zurück zum Startflugplatz in den Zielkreis, erhalte er noch 75 Prozent der Punkte. Schwehm: „Gerade die Rundenwochenenden mit marginalen Streckenflugbedingungen haben damit noch einmal an Bedeutung gewonnen.“

2,5 Stunden konzentrieren

Für die jeweils drei schnellsten Flüge eines Vereins gibt es Punkte in der Zweiten Liga. „Es kommt auf mehr als nur auf den Einzelnen an. Die Segelflug-Bundesliga ist ein Teamwettbewerb“, betont der Pressereferent. Viele Vereine hätten im Vorfeld eine Motivationsveranstaltung mit Strategie- und Taktikbesprechung organisiert. Besonders die Konzentration auf die zweieinhalbstündige Speedwertung und das Nutzen der gesamten Thermiksaison über 19 Runden blieben kennzeichnend. „Deshalb haben kleinere Vereine wie der FSV Neustadt die Chance, einmal ganz oben in der Wertung zu landen“, ergänzt Schwehm. Teamerfolge bei den Nachwuchspiloten seien in dieser Liga viel einfacher zu erreichen als in der Langstreckenfliegerei für einzelne Experten.

Immer wieder habe sich in den zurückliegenden Jahren gezeigt, dass für die Ligafliegerei schon mal die Hallentore bei Wetterlagen geöffnet würden, bei denen sie früher geschlossen geblieben seien. „Es ist kein Zehn-Stunden-Langstreckenflug notwendig, um genügend Punkte für vordere Plätze zu sammeln“, erklärt Bernd Schwehm dies. Die Mindestleistung aus einer Stunde Flugzeit reiche oft für gute Platzierungen. Meist sei der Aufwand dann mit überraschend schönen Flügen belohnt worden.

Zwei Schnuppertage

Am 21. und 22. April richtet der FSVN Schnuppertage aus: Nach Anmeldung könnten auch Jugendliche ab 14 Jahren im Segelflugzeug abheben, kündigt Bernd Schwehm an. In Kleingruppen würden die Interessenten an ihren ersten Segelflug mit einem Fluglehrer herangeführt. Gerade für die Erwachsenen gehöre etwas Mut dazu, wenn das Segelflugzeug per Seilwinde in wenigen Sekunden auf 100 Stundenkilometer beschleunigt werde und abhebe. rhp/sab

Kontakt

Mehr Details zum Schnuppertag gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.fsvn.de