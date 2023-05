Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hinter den Obstbauern liegt eine anstrengende Woche: Da es nachts bitterkalt wurde, mussten die früh blühenden Bäume per Beregnung geschützt werden. Das sieht morgens toll aus, ist aber anstrengend. Ein Gartenexperte erklärt, warum sich Verbraucher keine großen Sorgen machen müssen.

Es war ein beliebtes Thema in dieser Woche: Die bittere Kälte mit Minusgraden in den Nächten sowie Schneeschauern am Tag hätte im April niemand mehr haben müssen.