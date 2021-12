Die frostigen Temperaturen in der Nacht zum Dienstag haben zu Problemen bei der Müllentsorgung geführt. Wie der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) mitteilt, waren in einigen Biotonnen die Abfälle festgefroren, sodass die Tonnen gar nicht oder nicht komplett geleert werden konnten. Auch mehrmaliges Rütteln der Tonne am Müllfahrzeug habe keinen Erfolg gebracht, so der ESN. Er betont: „Sollten Abfälle in der Tonne festfrieren, besteht kein Anspruch auf eine erneute Leerung.“ Daher hat der ESN einige Tipps, damit solche Probleme vermieden werden können, wenn es nachts frostig ist: die Biotonne erst morgens kurz vor der Leerung an die Straße stellen, keine nassen Bioabfälle in die Tonne werfen, Bioabfälle in Zeitungspapier einwickeln und den Boden der Biotonne mit zerknülltem Zeitungspapier oder Eierkartons bedecken.