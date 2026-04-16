In Lachen-Speyerdorf repräsentiert ein Froschkönigspaar mit der Weinprinzessin den Weinort. Am Sonntag, 19. April, wird das 18. Pärchen in der Alten Turnhalle gekrönt.

Inzwischen ist es schon eine liebgewonnene Tradition geworden, dass im Vorfeld der Speyerdorfer Wein- und Froschkerwe zwei Kinder des Kinderchors „Die Notenhüpfer“ zu einem Froschkönigspaar gekrönt werden. Eine der ersten Amtshandlungen ist dann am 24. April die Eröffnung der Speyerdorfer Kerwe gemeinsam mit Weinprinzessin Lena und Ortsvorsteherin Fabienne Gerau-Frisch. Zur Krönung des Froschkönigspaars sind alle willkommen. Neben Speis und Trank gibt es ein buntes und von den Chören „Die Notenhüpfer“ und „just4Music“ gestaltetes Programm. Bevor das neue Paar, dessen Namen noch nicht verraten werden, gekrönt wird, wird das bisherige Froschpärchen Lucia I. und Erna I., das das Amt zwei Jahre sehr engagiert ausübte, von Weinprinzessin Lena entkrönt.