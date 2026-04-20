Leon Kany und Julian Riedl sind das neue Froschkönigspaar in Lachen-Speyerdorf. Bei der Froschkrönung erlebten die Besucher einen bunten und musikalischen Nachmittag.

Wenn die Alte Turnhalle in Lachen-Speyerdorf mit Fröschen geschmückt und bis auf den letzten Platz gefüllt ist, grüne Lampions von der Decke baumeln und auf den Tischen kleine gekrönte Frösche thronen, dann ist Froschkrönung. So auch am Sonntag. Im Mittelpunkt standen zwei, die ihren ersten großen Auftritt als junge Hoheiten meisterten: Leon Kany und Julian Riedl wurden zu Froschkönigen Leon I. und Julian I. gekrönt und vertreten Lachen-Speyerdorf ein Jahr lang mit Weinprinzessin Lena I. bei zahlreichen Terminen in der Öffentlichkeit.

In ihrem Grußwort betonte Tanja Wiener, Vorsitzende von Chorkult, dass man das bisherige Froschkönigspaar mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiede. „Ein neuer Abschnitt beginnt, wenn ein neues Froschkönigspaar ernannt wird – es ist eine ehrenvolle Aufgabe, unseren Ort nach außen zu repräsentieren“, sagte sie. Silke Schick, Chorleiterin der Notenhüpfer, erinnerte daran, dass seit 20 Jahren Froschköniginnen und Froschkönige das Feld der Hoheiten ergänzen – oft als eine Art Sprungbrett hin zur späteren Weinhoheit. Gleichzeitig freute sie sich, dass die Krönung nach einigen Jahren wieder in einem eigenen festlichen Rahmen stattfindet, und sie verwies auf den „Corona-Knick“: Im vergangenen Jahr hatte es keine Kandidaten gegeben.

Fest im Ort verwurzelt

Der neunjährige Leon und der zehnjährige Julian besuchen die vierte Klasse der August-Becker-Schule in Lachen-Speyerdorf und singen bei den Notenhüpfern – beides Voraussetzung für das Amt. Leon ist seit fünf Jahren im Chor, Julian seit sechs Jahren. Nach den Sommerferien wechseln beide auf weiterführende Schulen: Leon ans Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium, Julian ans Käthe-Kollwitz-Gymnasium. In ihrer Freizeit ist Leon bei den Pfadfindern aktiv, Julian engagiert sich bei der Bambini-Feuerwehr, turnt und bouldert. Ihre Familien sind im Ort fest verwurzelt und in verschiedenen Vereinen engagiert, erklärte Ortsvorsteherin Fabienne Gerau-Frisch (CDU).

„Vor der Krönung waren wir ein bisschen nervös, aber dann war alles gut“, erzählte Leon und strahlte. Nach dem souveränen Amtsantritt überwog die Freude. Besonders gelungen war das gemeinsame Vorlesen einer Geschichte von James Krüss, mit der sie das Publikum auf ihren märchenhaften Amtsantritt einstimmten.

Zuvor hatten Erna Hahn und Lucia Pinot Arguijo, das scheidende Froschkönigspaar, ihre zweijährige Amtszeit in einer Diashow Revue passieren lassen. Sie erinnerten an Umzüge, Auftritte mit gleich drei Weinprinzessinnen und Kerweeröffnungen. Auch ein Rundflug über Lachen-Speyerdorf blieb ihnen besonders in Erinnerung. Sie dankten ihren Familien, Freunden und Helfern und wünschten ihren Nachfolgern „eine schöne Zeit und viel Spaß“.

Die „zweite Muttersprache“

Auch Gerau-Frisch und Weinprinzessin Lena I. würdigten das Engagement der beiden und unterstrichen die Bedeutung der jungen Hoheiten für das Dorfleben. Lena Hofsäß dankte ihnen, dass sie ihre Aufgabe „mit Herz, Freundlichkeit und ganz viel Sympathie ausgefüllt“ hätten: „Ihr habt gezeigt, wie lebendig und wichtig unser Nachwuchs für das Vereins- und Dorfleben ist.“ Dem neuen Paar wünschte sie, „dass ihr diese Aufgabe mit Freude, Neugier und Stolz annehmt, viele tolle Begegnungen habt und eure Amtszeit in guter Erinnerung bleibt“.

Musikalisch prägten die Notenhüpfer, „just4Music“ und Chorcolores – die drei Chöre von Chorkult – den Nachmittag mit Frühlingsliedern, Frosch- und Storchenliedern sowie viel pfälzischem Klang. Chorleiterin Silke Schick stellte unter anderem das Lied „Ich bin do“ vor – ein Pfälzisch-Projekt mit Kinderliedermacher Reinhard Horn, das die Notenhüpfer für eine geplante Aufnahme einstudieren. Dass für viele Kinder Pfälzisch fast wie eine Fremdsprache wirkt, sorgte ebenso für Schmunzeln wie die Bemerkung, man übe so ganz nebenbei die „zweite Muttersprache“.