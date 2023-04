In Lachen-Speyerdorf wird ab Freitag wieder die Wein- und Froschkerwe gefeiert – und somit auch die Neustadter Kerwesaison eröffnet.

Zum Auftakt zieht am Freitag ab 18.15 Uhr der Kerweumzug durch Speyerdorf, ehe ab 19 Uhr am Froschbrunnen die offizielle Eröffnung über die Bühne geht. Der Samstag bringt am Kerweplatz, wo auch Schausteller zu finden sind, ab 16 Uhr das Froschkonzert am Froschbrunnen. Sonntags gibt es eine Pflanzenbörse (ab 10 Uhr), den Gottesdienst am Autoscooter (10.10 Uhr) und das Entenrennen (14 Uhr) – Startnummern zum Entenrennen werden am Samstag beim Froschkonzert verkauft. Am Montag gibt es um 19 Uhr die Verlosung und am Dienstag den gemütlichen Ausklang. Mehrere Ausschankstellen von Vereinen kümmern sich an den Kerwetagen um das Wohl der Gäste. Außen Essen und Getränke gibt es dort auch viel Musik.

Das Fest bedeutet zudem laut Stadtverwaltung, dass von Mittwoch, 19. April, bis Mittwoch 26. April, die Lilienthalstraße gesperrt wird. Dies wirkt sich zudem auf den Busverkehr aus. Die Linien 507 (Neustadt-Speyer), 510 (Neustadt-Haßloch) und 574 (Deidesheim-Geinsheim) werden umgeleitet. Die Haltestelle „Speyerdorf, Pfirrmann“ wird nicht bedient. Ersatzhaltestellen sind „Speyerdorf, Hammann“ und „Gaskugel“. Am Freitag entfallen wegen des Kerweumzugs von 18 bis 19.20 Uhr zudem die Haltestellen „Ritterbüschel“, „Hammann“ und „Wäscherei“ (Speyerdorf) sowie „Flugplatz“, „Linde“, „Pfälzer Hof“ und „Schloss“ (Lachen).