Etwas Spaß kann auch eine Pandemie nicht verhindern. Daher haben Ortsvorsteher Claus Schick, Weinprinzessin Alisa, das Froschpärchen Lina und Anika und der Dorfbüttel Hermann Laggas am Freitagnachmittag in Lachen-Speyerdorf eine kleine Froschkerwe-Eröffnung aufgezeichnet.

Am Freitagabend wurde der Film dann gezeigt – passend zum Angebot der Landjugend, die Flammkuchen zum Mitnehmen verkaufte. Am Wochenende geht die Froschkerwe mit Abstand weiter, dann unter der Regie der Lockeren. Sie bieten am Samstag und Sonntag Weinpakete und Spießbraten sowie Dampfnudeln an. Alles kann an der Kulturscheune abgeholt werden. Infos gibt es unter Telefon 0151/25236937. Wer möchte, kann auch einen Kerwefrosch kaufen. Entweder bei den Lockeren oder an einem Stand der Strick-Stubb.

Und auch der Musikverein möchte verhindern, dass wegen Corona so gar kein Spaß möglich ist. Daher hat der Verein ein Musikvideo produziert. Passend zur aktuellen Lage zum Lied „Don’t worry, be happy“. Als Produzent fungierte Stefan Weis. Zu finden ist die Aufnahme unter dem Link: https://youtu.be/pvgPNr95I6s. Der Musikverein teilt noch mit: „Wir sagen herzlichen Dank für all die Unterstützung und den Zuspruch im letzten Jahr, in dem wir leider musikalisch nicht in der Öffentlichkeit auftreten durften. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass dies bald wieder möglich sein wird. Wir machen weiter Musik für Sie, für uns und für unser Dorf.“