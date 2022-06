Insgesamt 70.000 Euro hat der protestantische Kirchbauverein Duttweiler in den vergangenen zehn Jahren für den Erhalt des Gotteshauses bereitstellen können. Hinzu kommen viele ehrenamtliche Arbeitsstunden der gut 55 Mitglieder, wie bei der jüngsten Mitgliederversammlung informiert wurde. So wurden unter anderem das Dach, der Innenraum und das Außengelände überholt. Die aufwendigen Arbeiten seien nun abgeschlossen, so Vorsitzender Rainer Bergdolt. Pfarrerin Elke Wedler-Krüger bedankte sich für den Einsatz zugunsten des Ortsbild prägenden Gebäudes. Jetzt will sich der Verein auf neue Herausforderungen einstellen, darunter die hohen Heizkosten. Erste Aktion sei ein Bücherflohmarkt während des Weinfestes, kündigte der neu gewählte Vorsitzende Fritz Großhans an. Er wird unterstützt von seinem Stellvertreter Bernd Winkelmann, Schriftführer Gerhard Syring-Lingenfelder, Kassenwart Werner Maurer sowie den Beisitzerinnen Christel Breitling und Eva Winkelmann.