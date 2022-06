Was Radfahren und Pfingsten gemeinsam haben.

Wussten Sie schon? Am 3. Juni ist Weltfahrradtag. Den Anstoß zur Entwicklung unseres modernen Fahrrads hat 1817 Karl Freiherr von Drais mit seinem lenkbaren Laufrad gegeben. Damit konnte er 50 Kilometer in vier Stunden fahren. Das war damals enorm.

Mit unseren heutigen Fahrrädern geht das natürlich schneller. In den 205 Jahren danach hatten viele Menschen weitere Geistesblitze, wie sich die menschliche Kraft beim Treten immer effektiver einsetzen lässt, um mehr Geschwindigkeit und Leichtigkeit bei der Fortbewegung zu erreichen.

Wunderbar frei

Auf dem Rad fühle ich mich frei. Ich kann selbst bestimmen, wohin ich fahre, spüre zudem den frischen Wind um die Ohren. Gerade, wenn jetzt so vieles festgefahren scheint, sehne ich mich nach Bewegung und mehr Leichtigkeit. Und ich wünsche mir, dass viele Menschen neue Geistesblitze dafür haben, wie Kräfte gebündelt werden können: Kräfte, die sich einsetzen für mehr Freiheit, für Frieden, Gesundheit und Würde aller Menschen sowie für unser Klima.

Ich sehne mich danach, dass endlich wieder etwas in Bewegung kommt, eine Wende zum Guten. Wie schön, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen sich fürs Fahrradfahren begeistern! Damit tun sie nicht nur etwas für die Gesundheit und bleiben in Bewegung, was Körper und Gehirn guttut, sondern auch etwas für unser Klima.

Barrieren überwinden

Pfingsten erinnert mich daran, wie Gottes Geist Menschen in Bewegung bringt: Sie lassen hinter sich, was sie erstarren lässt und ihnen Leid gebracht hat. Sie überwinden Barrieren, gehen aufeinander zu und lassen miteinander eine Gemeinde wachsen, in der Frieden und die Würde aller zählen. Ich glaube fest daran, dass Gottes Geist immer noch und immer wieder Dinge in Bewegung bringen kann. Frischer Wind tut gut, immer wieder!

Die Autorin

Annette Leppla, Pfarrerin der protestantischen Kirchengemeinde Haardt